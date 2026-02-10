2月10日、外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は、社員ら100人超が顧客から計31億円をだまし取った不祥事を受け、1月23日に続けて記者会見を行った。【映像】「当方の対応の拙さにより…」前回の“記者選別”を謝罪した瞬間(実際の様子)2月1日に就任した得丸博充新社長は、不祥事の背景に新契約獲得に依存した報酬制度や、顧客と担当者の関係が「密室化」していた構造的欠陥があったと分析。これを受け、同社は90日間