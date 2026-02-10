ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。９日のスノーボード女子ビッグエア決勝で、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１７９・００点をマークして金メダルに輝いた。３回の試技のうち高い方から２回の得点の合計で争う種目で、村瀬は１回目と３回目に８９点台の高得点を挙げ、ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）、ユ・スンウン（韓国）とのハイレベルな争いを制した。他の日本