お笑いコンビ「相席スタート」山粼ケイが１０日、火曜パートナーとしてレギュラー出演しているニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」を体調不良のため欠席した。番組の冒頭でナイツの土屋伸之が「本日、火曜パートナーの山粼ケイちゃんが体調不良ということで、急きょお休みということになりました」と報告した。さらに土屋が「その代わり、急きょこの方が来てくれました」と言うと、代役として