Image: おめがシスターズ [Ω Sisters]/YouTube この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2019年2月、「バーチャルYouTuberがYouTubeの公式ヘルプチャンネルに載る時代、すごくないですか」を掲載しました。当時はまだ、バーチャルな存在が真面目な解説を担当