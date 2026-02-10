2010年バンクーバー五輪銅メダリストの現在ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートが注目される中、39歳になったかつてのメダリストの“現在”にファンがざわついている。2010年のバンクーバー五輪で、男子シングルの銅メダルに輝いた高橋大輔さんが公開した最新ビジュアルが話題だ。現在はアイスショー「滑走屋」をプロデュースしており、公式SNSに3月福岡で行う公演に向けた最新ショットを掲載した。「【＃滑走屋第二