最優秀賞「ブルーアワー」上笹広二さん 香川県観音寺市にある琴弾公園・有明浜は、日本の渚100選や日本の夕日100選に選ばれています。有明浜をテーマにしたフォトコンテスト（主催：香川県）の入賞作品が10日、発表されました。 最優秀賞は上笹広二さんの「ブルーアワー」です。優秀賞（3点）、入選（10点）と合わせた14点が2026年4月27日から5月1日まで香川県庁本館1階の県庁ギャラリӦ