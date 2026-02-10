MISIA（撮影：岸田哲平） 岩手県の盛岡タカヤアリーナからスタートしたMISIAの最新ツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」の３本目となるライヴが東京・有明アリーナで行われた。２月７日（土）・８日（日）は、強烈な寒波に襲われ、両公演とも雪の影響を受けて開催されることとなった。とはいえ、会場に入ってしまえば、そこからは別世界。MISIAとメンバーが織りなす熱いライヴステージ