俳優の萩原利久さんがマンチェスター・シティのスタジアムツアーに参加したイングランド1部プレミアリーグのマンチェスター・シティが2月10日、クラブの公式X（旧ツイッター）日本語版アカウントを更新した。チームの本拠地エティハド・スタジアムを日本人俳優が見学する様子の動画を投稿。「笑顔が眩しい」といった声があがっている。スタジアムツアーに参加したのは、俳優の萩原利久さん。萩原さんはプレミアリーグ優勝8度の