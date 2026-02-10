なにわ男子の長尾謙杜が１０日、都内で行われた「ラロッシュポゼトーンアップＵＶアンバサダー就任発表会」に出席し、自身の美肌の秘けつなどを語った。長尾は、上下ホワイトの爽やかな衣装で登壇。ファンの間でも、白い艶（つや）のある美肌ぶりでも人気を博している。発表会では、「毎日のスキンケアで意識していること」について、「調子を上げるより、まず崩さないこと。気合を入れ過ぎちゃうと続かなかったりする