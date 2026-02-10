なにわ男子の長尾謙杜が１０日、都内で行われた「ラロッシュポゼトーンアップＵＶアンバサダー就任発表会」に出席した。長尾は、上下ホワイトの爽やかな衣装で登壇。アンバサダーに起用された同商品の広告ムービーの仕上がりについて「我ながら肌が奇麗だなと」と自賛。「日頃からケアを頑張っていてよかった。（アンバサダーに）選んでいただいてすごくうれしいです」と笑顔で感謝した。かねて同商品を愛用していた