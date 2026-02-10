7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が10日、都内で行われた「ラロッシュポゼトーンアップUVアンバサダー就任発表会」に登壇した。製品のキャッチコピーでもある“生艶肌”を披露した長尾は普段、メンバーから刺激を受けていることを明かした。【全身ショット】かっこよ…オールホワイトな衣装で登場した長尾謙杜長尾出演のWEBムービーは同日より公開。「調子をあげるよりも崩さない」ことを意識しており、「最初に気合を入れ