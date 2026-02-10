女優の長谷川京子（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「NYの大好きなHotel@thebeekmanny」と書きだした長谷川。米ニューヨーク旅行中の一コマをアップした。雰囲気のある空間で美麗な写真を撮影。ファンからは「京子さん素敵です」「京子さんのお宅、って言われても違和感ありません」「こういう雰囲気大好き」「いつも素敵で奇麗な京子さん。大好きです」などのコメントが寄せられた。