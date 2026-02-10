俳優の河合優実（２５）と歌手の斉藤和義（５９）が１０日、都内で行われた「サントリー生ビール」新ＣＭ発表会に出席した。この日のＭＣは、河合が好きだというお笑いコンビ・シソンヌが登場した。初めて酒類ＣＭに出演する河合は「リニューアルした新商品なので、その看板を背負う緊張感がある」と明かすも「ビールが大好きなので、出演できてうれしい」とにっこり。ＣＭソングを担当した斉藤とともに、壇上で新商品を試飲し