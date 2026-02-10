第80回毎日映画コンクール（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社主催）の贈呈式が10日、東京都目黒区のめぐろパーシモンホールで行われた。映画「愚か者の身分」でスポニチグランプリ新人賞に輝いた俳優の林裕太（25）が登壇し、喜びを語った。新宿・歌舞伎町で闇ビジネスに手を染める3人の男が、裏社会から抜け出そうとする逃走劇。オーディションで“末弟”のマモル役を射止めた林は、子供の頃に虐待を受けたトラウマを抱え