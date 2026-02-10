なにわ男子の長尾謙杜（23）が10日、都内で「ラロッシュポゼトーンアップUVアンバサダー就任発表会」に出席した。保湿スキンケア効果を備え、明るく透明感あふれる肌に見せるUV下地。アンバサダーに就任した長尾のウェブCMがこの日から公開される。全身白い衣装で登場し「本当に肌がきれいだなと、われながら思います。（CMを）大画面で見たんですけど、日ごろから頑張ってケアをしていたかいがあった」と美肌に満足げな表