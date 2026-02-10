タレントの堀ちえみが9日に自身のアメブロを更新。1982年デビューの同期であるタレントの渡辺めぐみ、松本伊代、早見優からサプライズで誕生日を祝ってもらったことを報告した。この日、堀は「同期と夕飯！」というタイトルでブログを更新し「表参道のラキアーラ。82年同期の、渡辺めぐみちゃんのお店」と、渡辺が経営するイタリアンレストランを訪れたことを報告。「美味しいイタリアンの銘店です」と述べ、焼きたてのフォカッチ