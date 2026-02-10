タレントの川崎希が10日に自身のアメブロを更新。家族で『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター』を訪れた際の出来事を明かした。9日のブログで、川崎は「としまえんにあるハリーポッタースタジオツアーへ初めて行くよ〜」と報告。「ハリーポッターにハマってからまだ1ヶ月ちょっとの新人なんだけど、めちゃくちゃ日々ハリーポッターを満喫してます笑」と明かした。その後、10日に「お会