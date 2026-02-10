ヤクルトは１０日、全体練習を欠席したドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）が沖縄県内の病院を受診し、「左ハムストリングの筋損傷」と診断されたことを発表した。池山隆寛監督（６０）は「打撃練習中に診断が出たことは聞いてます。病院行ってるということは２、３日以上は本隊には来れないと思っているので。（１２日の）試合にはいないというか、出せないというところで」と説明。「大事を取らないといけないよ