高市総理が政権公約で掲げた食料品の消費減税をめぐり、片山財務大臣は真摯に実行を目指す考えを示しました。高市総理はきのう、「食料品の消費税ゼロ」について、超党派の「国民会議」で検討を進め、夏前までに中間取りまとめを目指す意向を示しました。片山財務大臣は、きょうの閣議後に高市総理と内々に話をしたとした上で次のように述べました。片山さつき財務大臣「総理があれだけはっきり、2年間限定で、しかも特例公債に依