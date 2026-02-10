巨人のリチャード内野手が１０日、この日から指導に訪れた松井秀喜臨時コーチの門下生１号となった。リチャードはフリー打撃を終えると、ケージ裏で見守っていた松井氏の下へ。阿部監督も交え、約６分にわたって直接指導を受けた。その後はロングティーで松井氏の教えを体にしみこませた。昨季途中、ソフトバンクから加入し１１本塁打を放った期待の大砲にとって、松井氏から指導を受けるのは初めて。松井氏は１２日までの３