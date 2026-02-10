衆議院選挙を受けた特別国会について、政府が今月18日に召集する方針を自民党に伝えたことが分かりました。関係者によりますと、政府は衆議院選挙を受け、総理大臣の指名選挙などが行われる特別国会を今月18日に召集する方針を固め、自民党幹部に伝えたということです。会期は150日間となる見通しで、初日に総理大臣指名選挙が行われたあと、第2次高市内閣が発足し、その後は新年度予算案の審議などが行われる予定です。今回の衆議