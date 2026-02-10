ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・モーグル男子、同女子に初出場する兄妹（きょうだい）の藤木豪心（２８）（イマトク）、日菜（２４）（武庫川女子大院）両選手が１０日、そろって予選に挑む。スキー場のない大阪府阪南市出身の２人は、父・巌さん（５９）の献身的な支えで大舞台をつかんだ。兄妹がモーグルを始めたのは父の影響だ。巌さんは大阪府出身で、信州大時代にスキーに出会った。子どもが生まれると、