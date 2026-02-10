親戚から届いた入学祝いの封筒を開けて、思わず手が止まってしまったという経験はありませんか。自分たちが相手の子どもの入学時には多額の祝い金を包んだのに対し、わが子に届いたのがそれよりも少額だったとしたら、その金額の差に戸惑いを感じる人も少なくないでしょう。 お金のことは親しい間柄であっても口に出しにくいため、モヤモヤとした気持ちを抱え込んでしまいがちです。本記事では、民間機関の調査データを