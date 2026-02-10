都内など優れた立地に不動産物件を所有していると、親族から「安く貸してほしい」と頼まれることがあるかもしれません。しかし、本来なら家賃が12万円の物件を、それより9万円も安い「3万円」で貸した場合、「みなし贈与」と判断されるリスクが生じます。 所得税や贈与税の観点から、不適切な賃料設定が招く税務上の問題を整理しつつ、自分を守るための契約方法について解説します。 差額は贈与に？ みなし贈与に注意