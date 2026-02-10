老後資金として大きな意味を持つ退職金を、配偶者に相談なく投資に回された場合、不安を感じる人も多いでしょう。夫は「年金が月20万円あるから問題ない」と言うものの、実際にその金額で老後生活が成り立つのかは、冷静に数字で確認する必要があります。 本記事では、総務省統計局の家計調査を基に、年金月20万円での家計収支を整理したうえで、退職金を運用に回す人の割合や、そのメリット・デメリットについて確認します。