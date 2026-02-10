「FANG+で資産を3倍にした」という話を聞けば、自分もその恩恵にあずかりたいと感じる人は多いでしょう。 しかし、米国のトップIT企業10社に絞って投資を行う「FANG+（ファングプラス）」は、高い成長性と先進性を備える一方で、値動きの激しさも併せ持っています。本記事では、初心者がFANG+を投資先として選ぶべきかどうか、また一括投資のリスクにどう対処すべきかを解説します。 FANG+とは？ 100万円が300万円に