老後に必要な資金について、不安に思う方は少なくないでしょう。2000万円の退職金がある場合、住宅ローンの一括返済とNISAでの運用ではどちらの方がよいのでしょうか。本記事では、必要な老後資金や一括返済と退職金のNISA運用の比較などを解説します。 大企業の「大卒・満期勤続者」の退職金額平均は2200万円 厚生労働省の「令和３年退職金、年金及び定年制事情調査」によると、大卒の満期勤続者の退職金額は平均2