スマートフォンが普及した現代では、固定電話をあまり利用しない家庭もあるでしょう。しかし、固定電話サービス自体は廃止されていないため、解約していない場合は利用していなくても固定電話費が発生している可能性があります。 本記事では、固定電話を契約する際に付与される電話加入権の概要や、固定電話を解約することによる節約効果について解説します。 2026年現在「電話加入権」の価値は高くない