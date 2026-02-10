【モデルプレス＝2026/02/10】韓国俳優のパク・ソジュンが2月8日、自身のInstagramを更新。ソウル芸術大学演技科の同期との日本旅行動画を公開した。【写真】「梨泰院クラス」俳優「プライベート感すごい」東京での街中ショット◆パク・ソジュン、大学同期との東京旅行動画公開ソジュンは「タイトル：何でもいいから残してみよう」「ヨンポティ（『Young Forty』という意味の造語）とコッポティ（『もうすぐ40代』という意味の造語