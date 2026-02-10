職場でのいじめ問題を苦に、この世を去ったとされる韓国の女性気象キャスター、オ・ヨアンナさん。遺族による長期のハンガーストライキと再発防止要求を受け、悲劇の舞台となった放送局MBCは、フリーランスの気象キャスター制度を廃止する決断を下した。【画像】“加害者”とされる気象キャスターたち発端は2024年にさかのぼる。フリーランス気象キャスターだったオ・ヨアンナさんが、亡くなっていたことが公表された。報道による