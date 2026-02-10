女優イ・シヨンが、第2子の顔を公開した。去る2月9日、イ・シヨンは「誕生日おめでとう。すごく愛してるよ」という文章とともに、写真を投稿した。【写真】離婚後に妊娠したイ・シヨン、元夫の反応は？写真のなかのイ・シヨンは、娘を胸に抱き、ケーキの前でポーズをとる息子を愛おしそうに見つめている。（写真＝イ・シヨンInstagram）なお、イ・シヨンは2017年に9歳上の実業家と結婚し、息子を出産したが、2025年3月に離婚した。