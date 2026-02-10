【ニャル子】 2027年1月 発売予定 価格：19,800円 海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「ニャル子」を2027年1月に発売する。価格は19,800円。 本製品は、アニメ「這いよれ！ニャル子さんF」より、混沌を呼ぶ「ニャル子」を1/6スケールでフィギュア化したもの。 疾走するように片腕を突き上げたダイナミックなポーズと、さら