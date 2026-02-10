資料 香川県直島町の製錬所から砂金を盗もうとしたとして、町内の会社員の男（64）が9日、窃盗未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は9日午前7時35分ごろ、直島町内の製錬所で砂金を盗もうとしましたが、製錬所の社員に見つかりました。男は別会社の社員で、製錬所で働いていたということです。 製錬所の関係者が駐在所に被害届を出し、警察が男を逮捕しました。 警察の調べに対して男は「間違いありま