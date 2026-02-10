【JQ×PIJI THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞】 2027年1月 発売予定 価格： 20,900円（通常版） 37,620円（豪華版） 海外メーカー「PIJI」は、フィギュア「JQ×PIJI THE KING OF FIGHTERS XIV 不知火舞」を2027年1月に発売する。価格は通常版が20,900円、豪華版が37,620円。 本商品は対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XIV」に登場す