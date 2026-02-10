マスボクシング日本一／渡邊光悠さん パンチを当てないボクシング「マスボクシング」で日本一に輝いた小学2年生の少年が高松市にいます。強さの理由には意外な特技がありました。 高松市の梅下ボクシングジムに通う小学2年生、渡邊光悠さん。 光悠さんが取り組むのは、相手にパンチを当てない寸止めのボクシング「マスボクシング」です。有効なパンチかどうか審査員が判断し、当ててしまうと減点対象です。 光悠さ