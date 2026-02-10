１０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４６．３９ポイント（０．５４％）高の２７１７３．５５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７１．３６ポイント（０．７８％）高の９２３９．６９ポイントと続伸した。売買代金は１３８８億２３００万香港ドルとなっている（９日前場は１３６２億５６００万香港ドル）。米株高が好感される流れ。昨夜の米株市場では