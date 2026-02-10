「ヤクルト春季キャンプ」（１０日、浦添）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が沖縄県内の病院で検査を受け「左ハムストリングス筋損傷」と診断された。この日の午前中に行われたチームの全体練習に参加せず、キャンプ地を離れていた。松下はここまで１軍スタートのキャンプで順調な調整ぶりを披露。８日には実戦形式のライブＢＰで初めて打席に立ち、昨季の新人王・荘司から左翼に特大の“プロ１号