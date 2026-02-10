衆院選は、自民党が秋田１、２区で議席を確保し、３区は国民民主党が死守した。立憲民主、公明両党による中道改革連合は県内の議席を失った。各小選挙区の戦いを振り返る。◇「旧石破派でもこの圧勝だ」。自民の冨樫博之（７０）の陣営幹部は、首相の高市の人気ぶりに驚きを隠さなかった。冨樫本人も当選を確実にした後、「政権の支持率が高いことが大きかった」と振り返った。あまり知られていないが、旧派閥の領袖（りょう