ロッテのロングセラーブランド「小梅」から、春の訪れを感じさせる新商品が登場します。ロッテは「小梅グミ」を2月10日に、全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で先行発売しました。内容量は49gで、価格はオープン価格。想定小売価格は税込170円前後としています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「小梅」は1974年に誕生した梅味のハードキャンディで、甘酸っぱい味わいとともに“小梅ちゃんの恋物語”