俳優の市川欣希さん（40）が自身のインスタグラムを更新。「大切な家族のチャビがこの世を去りました」と愛犬が亡くなったことを報告しました。【写真】「チャビ、安らかにね」14年連れ添ったドーベルマンと市川欣希さん市川欣希さんはドラマ「WATER BOYS2」（フジテレビ、2004年）で俳優中尾明慶さんと共演し、中尾さんのYouTubeチャンネルでは「よしきD」として親しまれている。市川さんは愛犬チャビの写真や動画を複数枚アップ