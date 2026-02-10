「献血」への協力をバレンタインに合わせて呼びかけるキャンペーンが行われています。 「バレンタイン献血キャンペーン」は献血をより身近に感じてもらおうと、県赤十字血液センターが初めて開催しています。 継続して輸血が必要な患者が増える一方、冬には感染症の流行や寒さの影響で外出する人が少ないことから献血者数は減少傾向にあります。 「輸血などをされて助かる人がいればうれしい」 献血に協力し