お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信が9日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。母校の“裕福”エピソードがさく裂した。【写真】『有吉の壁』公式が…三四郎・相田の結婚を祝福番組ではこの日「親が社長・政治家お育ち良い芸人SP」と題した企画を展開。小宮に加え、水川かたまり（空気階段）、ニシダ（ラランド）、太田成秋（天明ブラウン）が出演した。小宮は父が東京大学で