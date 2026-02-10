新潟県佐渡市で野生復帰の取り組みが続くトキの本州側初めての放鳥を5月31日に実施する方針が環境省の会合で示されました。2月9日、環境省が開いたトキ野生復帰検討会で石川県は本州側初の放鳥を5月31日に実施する方針を報告。放鳥はトキを放鳥場所まで運び箱から飛び立たせるハードリリース方式と放鳥場所に慣れさせたあとにケージの扉を開けトキが自ら飛び立つのを待つソフトリリース方式を併用するとい