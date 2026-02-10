日本郵便で配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は軽自動車の違反が確認された全国1862の郵便局全てについて、車両の使用停止処分の通知を終えました。日本郵便の不適切点呼問題で、国交省はこれまで、トラックなどの運送事業の許可を取り消した上で、去年10月からは軽自動車についても、点呼の未実施や記録の改ざんが確認された郵便局に対し、車両の使用停止処分を順次通知していま