赤沢経済産業相は１０日の閣議後記者会見で、日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８６兆円）の対米投資の協議のため、１１日から米国に出張する考えを明らかにした。国会での了解が得られれば訪米する。米・ワシントンで、ラトニック商務長官らと具体的な投資対象に関する協議を行うものとみられる。赤沢氏は、記者会見で「対米投資の具体的な案件は現在協議中だ。第１号案件の組成に向けた議論を行いたい」と述べた