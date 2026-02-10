９日のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」第６話後に放送された次回予告で、「葛原紗春には知らない顔がある」とのテロップが浮かび上がった。桜井ユキ演じる紗春は、このところ怪しさが倍増の勢いで強まっている。松下奈緒演じる主人公の聖子が、死んだはずだったが生きていた夫の一樹（安田顕）を巡りドロ沼にハマっていく物語。夫に間違いないと警察で確認した水死体は、行方不明の夫を探す集まりで知り合った紗春