巨人の宮崎春季キャンプで臨時コーチを務めている松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が１０日にナインに向けてあいさつを行った。この日の午前中にチームに合流した松井氏は、ファンからの大歓声を受けながら球場入り。赤いランニングシューズと巨人のジャンパーを羽織ってグラウンド入りすると、スタンドに集まった多くのＧ党の視線をくぎ付けにした。松井氏は打撃練習前に野手陣の前に出ると「ＯＢの松