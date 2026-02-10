巨人の大勢投手が宮崎キャンプ第３クールの初日に日テレジータスのキャンプ中継のインタビューに登場した。ＷＢＣ日本代表に選出されている右腕はここまでの調整を「ＷＢＣボールに対応すること一番重視していて、違和感なく投げられている。実戦があさってあるので、そこで対応できたらなと」と説明した。チームは１２日に宮崎キャンプを打ち上げ、１４日から那覇キャンプがスタート。大勢は宮崎での侍ジャパン合宿に参加す