ソフトバンク・王貞治会長が１０日、今年初めて宮崎キャンプを訪れた。「年（８５歳）を取っているから長引いてしまった」と、年末にインフルエンザを患った体調を考慮して、第２クールまではＣ組が中心の福岡・筑後のファーム施設で練習を見守っていた。グラウンドでパイプいすに座り、ナインの動きをチェック。投内連係の練習で投手陣の送球が安定しないのを見ると、グラウンドでの円陣に参加してアドバイスを送った。「投手