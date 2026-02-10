【モデルプレス＝2026/02/10】元NMB48でモデルの吉田朱里が2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。1月に出産したばかりの娘の写真を公開した。【写真】29歳元NMB「爆毛娘」1月に産まれたばかりの赤子ショット◆吉田朱里「爆毛娘」ショット公開吉田は「爆毛娘」とつづり、ふさふさに髪の毛が生えている娘のショットを投稿。顔はスタンプで隠れており、頭頂部の髪の毛が真っ直ぐ上方向に生えている様子が見える。写真には「今